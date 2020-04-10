2020-04-10T11:31:41+03:00
Общество

Почти пять тысяч нижегородских школьников получили бесплатные продуктовые наборы

Речь идет о детях, которые до самоизоляции не платили за обеды в школах
Валерия ГРОМОВА
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4 892 ребенка-льготника, которые питались в школах Нижнего Новгорода бесплатно, получили продуктовые наборы. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на ЕЦМЗ, всего в приволжской столице таких детей более 15 тысяч.

- Уже обеспечены продуктами питания дети Ленинского, Нижегородского, Советского и Приокского районов, - рассказал генеральный директор единого поставщика питания Александр Банцекин.

До конца этой недели наборы будут выданы еще 4 018 детям из Канавина и Сормова, а в начале следующей недели продукты передадут семьям из Автозаводского и Московского района. Всего в Нижнем Новгороде более 15 тысяч детей, которым положены наборы.

Для развоза продуктов семьям уже подключили волонтеров. Банцекин принес нижегородцам извинения в связи с невозможностью доставки продуктовых наборов одновременно всем детям.

Напомним, по поручению главы города Владимира Панова с понедельника 6 апреля началась раздача продуктовых наборов семьям, дети в которых питаются бесплатно, как льготники. Родителям выдают два пакета, в которых лежат сахар, мука, рис, макаронные изделия, сгущёнка, рыбные консервы, говядина тушёная, шоколад, вафли и сок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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