Ограду и четыре входные группы восстановят в парке «Швейцария»
Ограду, четыре входные группы и пять входов отреставрируют в парке «Швейцария» в рамках комплексного благоустройства. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на заместителя мэра Юрия Шалабаева, в планах сделать все, чтобы не дать объекту культурного наследия разрушиться окончательно.
По словам чиновника, предстоит восстановить исторический облик 50-х годов.
- Сейчас объект культурного наследия в неудовлетворительном состоянии: разрушены штукатурные и окрасочные покрытия входов и столбов ограды, под цоколем ограждения отсутствуют фундаменты, повреждены крыши над входными группами, нет отмостка по всему периметру, а также вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, - пояснил Юрий Шалабаев.
Проектом благоустройства предусмотрена замена бетонных и частично кирпичных столбов. Кроме того, планируется восстановить их декоративные элементы. По всему периметру будут отреставрированы металлические детали решеток.
Немало работ предстоит выполнить на входных группах. В частности, нужно привести в порядок их фасады: заменить двери и окна, восстановить лестницы с кровлей, а также организовать водостоки.
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ИСТОЧНИК KP.RU