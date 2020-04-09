Ограду и четыре входные группы восстановят в парке «Швейцария»

9 Апр 2020 2020-04-09T19:22:58+03:00

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Ограду, четыре входные группы и пять входов отреставрируют в парке «Швейцария» в рамках комплексного благоустройства. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на заместителя мэра Юрия Шалабаева, в планах сделать все, чтобы не дать объекту культурного наследия разрушиться окончательно.

По словам чиновника, предстоит восстановить исторический облик 50-х годов.

- Сейчас объект культурного наследия в неудовлетворительном состоянии: разрушены штукатурные и окрасочные покрытия входов и столбов ограды, под цоколем ограждения отсутствуют фундаменты, повреждены крыши над входными группами, нет отмостка по всему периметру, а также вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, - пояснил Юрий Шалабаев.

Проектом благоустройства предусмотрена замена бетонных и частично кирпичных столбов. Кроме того, планируется восстановить их декоративные элементы. По всему периметру будут отреставрированы металлические детали решеток.

Немало работ предстоит выполнить на входных группах. В частности, нужно привести в порядок их фасады: заменить двери и окна, восстановить лестницы с кровлей, а также организовать водостоки.

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ИСТОЧНИК KP.RU