2020-04-09T20:03:47+03:00
Общество

Нижегородцы выиграли гранты Миннауки РФ в размере 270 млн рублей

Субсидии получили два участника НОЦ - Университет Лобачевского и Институт металлоорганической химии
Анастасия НАЗАРОВА
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Университет имени Лобачевского и Институт металлоорганической химии имени Разуваева получили гранты Министерства науки и высшего образования РФ. Оба образовательных учреждения являются участниками Нижегородского научно-образовательного центра, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Так, 80 миллионов рублей получит проект НИРФИ (ННГУ), связанный с модернизацией многофункционального комплекса для исследования околоземного и космического пространства. Еще более 94 миллионов рублей достанется Университету Лобачевского. Средства пойдут на обновление и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием.

В свою очередь ИМХ РАН получит 90 миллионов рублей, которые сможет направить на реализацию исследовательских программ и проектов по перспективным научным направлениям.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что сегодня нижегородский НОЦ включает в себя 29 участников: четыре НИИ, шесть вузов, 18 организаций реального сектора экономики (в том числе Федеральный Ядерный центр в Сарове), а также единое окно научно-технологического развития в регионе АНО «Управляющая компания НОЦ».

СПРАВКА

АНО «Управляющая компания НОЦ» - координационный центр по выполнению программы деятельности НОЦ в Нижегородской области и развитию инновационных, наукоемких проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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