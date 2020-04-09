В Нижегородской области построят и реконструируют 16 животноводческих комплексов

9 Апр 2020 2020-04-09T17:40:49+03:00

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До конца 2020 года в регионе построят и реконструируют 13 животноводческих комплексов. Кроме того, строительство еще трех объектов планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

«В области продолжится реализация крупных инвестпроектов в животноводстве, в том числебудут построены 8 новых животноводческих комплексов почти на 5 000 голов крупного рогатого скота», - отметил Евгений Люлин.

«Конечно, работы могут продвигаться медленнее, чем планировалось ранее, ведь надо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и ограничения, связанные с риском распространения коронавируса, - добавил первый заместитель губернатора. - Но все же реализация проектов продолжится, сейчас это очень важно для отрасли».

Эти инвестпроекты реализуются в Вачском, Починковском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Ковернинском, Вадском, Пильнинском, Гагинском, Шарангском, Лысковском, Семеновском, Воротынском районах области.

«До конца года животноводческие предприятия получат почти 1,5 млрд рублей субсидий, часть этих средств уже перечислена, - подчеркнул Евгений Люлин. - Мы неслучайно значительную часть господдержки агропромышленного комплекса направляем именно в животноводство: эта отрасль «тянет» за собой и другие сферы экономики. Если растет производство молока, появляются рабочие места на агропредприятиях, развивается пищевая промышленность. Строятся новые комплексы – значит, есть заказы у строителей, у поставляющих корма хозяйств».

«Несмотря на трудности, нам удалось сохранить тенденцию роста производства молока, - сообщил первый заместитель губернатора. - На начало апреля все агропредприятия области получили на 8,3 тысячи тонн продукции больше, чем за тот же период прошлого года».

По данным регионального минсельхоза, за 1-й квартал 2020 года сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства области произвели 136,5 тысячи тонн молока.

ИСТОЧНИК KP.RU