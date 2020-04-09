«На коронавирус никто не проверял»: как работает блокатор вирус Дмитрия Пескова

9 Апр 2020 2020-04-09T17:34:21+03:00

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Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на днях рассказал о том, что купил для личного пользования блокатор вирусов. Устройство внешне напоминает бейдж, его удобно носить на работе. Kp.ru разобралась, что это за штука и может ли она спасти от коронавируса.

Блокаторы вирусов легко можно купить в интернете – их стоимость составляет от 910 до 1750 рублей. Есть отечественные, есть импортные, есть одноразовые и многоразовые, но суть действия у всех одна. Внутри них находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол. Правда, конкретно на коронавирус блокаторы никто не проверял. Да и облако хлора, выделяемое бейджем, слишком неустойчивое – небольшого дуновения ветерка достаточно, чтобы лишить человека «защиты». Так что блокатор вирусов – скорее приятный аксессуар, чем реальное защитное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU