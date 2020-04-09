Александр Суханов: «Поправка в Конституции о роли МСУ поможет на местах решать проблемы, которые копились десятилетиями»

9 Апр 2020 2020-04-09T17:05:21+03:00

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Поправка в Конституции о роли местного самоуправления (МСУ) поможет на местах решать проблемы, которые копились десятилетиями. Об этом заявил политолог, кандидат философских наук Александр Суханов, комментируя внесение поправок в Конституцию РФ.

- Среди предлагаемых поправок в основной закон страны я бы отметил те, что касаются роли МСУ. В обновленной Конституции МСУ будет включено в систему государственного и начнет действовать по законам Федерации. Это будет касаться всех: районных муниципалитетов, муниципалитетов городских округов, городского управления Нижнего Новгорода, - отметил Александр Суханов.

По словам политолога, финансирование деятельности МСУ войдет в единую схему распределения бюджетных средств. В настоящее время муниципальные образования нередко жалуются на нехватку денег, так как финансируются по остаточному принципу. По сути, сегодня в регионе нет МСУ, но в составе государственного управления они получат необходимые средства и полномочия.

- Такая поправка поможет нижегородцам на местах решать те проблемы, которые копились десятилетиями, - уверен эксперт.

Вдобавок ко всему Александр Суханов обратил внимание на поправки, касающиеся повышения МРОТ, а именно доведение его до прожиточного минимума. Также, по мнению политолога, необходимо внести поправки о запрете однополых браков.

- Сегодня есть возможность посмотреть в интернете полный текст поправок с комментариями. Для каждого сознательного нижегородца в период вынужденных каникул это будет важным и очень интересным способом скоротать досуг, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU