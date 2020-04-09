Игорь Николаев выложил фото из спецбольницы в Коммунарке

9 Апр 2020 2020-04-09T16:04:34+03:00

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Певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из спецбольницы в Коммунарке, где он провел две недели с подозрением на коронавирус. У артиста была диагностирована пневмония, но дважды сданные тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными, сообщает kp.ru.

- Не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - призвал подписчиков Игорь Николаев.

Напомним, 60-летний певец был госпитализирован в больницу в Коммунарке 26 марта 2020 года вслед за Львом Лещенко, с которым Игорь Николаев встречался на дне рождения сестры Игоря Крутого и у которого был подтвержден коронавирус.

igor_nikolaev_music Игорь Николаев из спецбольницы в Коммунарке.

ИСТОЧНИК KP.RU