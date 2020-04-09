За сутки в России зафиксировано почти 1500 новых случаев заражения коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T15:36:56+03:00

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Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось в России на 1459 человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 50 регионах. Об этом со ссылкой на оперативный штаб пишет kp.ru.

Наибольшее количество заболевших сохраняется в Москве – там за сутки их количество выросло на 857 человек. В Подмосковье заболели еще 199 человек, в Санкт-Петербурге – 44 человека, в Республике Коми – 31 человек.

Общее количество заболевших превысило 10 тысяч человек. 76 из них скончались, 698 выздоровели. Всего в России проведено более миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Кстати, тестирование доступно не только в лабораториях Роспотребнадзора, но и в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и 22 лабораториях частных фирм.

ИСТОЧНИК KP.RU