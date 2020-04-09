Более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции
Свыше 2,3 тысячи предприятий Нижнего Новгорода получили разрешения на осуществление деятельности во время полной самоизоляции, которая действует на территории региона с 30 марта 2020 года.
По информации пресс-службы муниципалитета, два процента заявок были отклонены. При этом глава городской администрации Владимир Панов заявил, что в случае, если заявка не будет рассмотрена в указанный срок, предприниматели могут смело обращаться к нему напрямую.
- Это недопустимо. В такой ситуации пишите мне в личные сообщения, решим в ручном режиме, - написал мэр на своей страничке в «Фейсбуке».
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что представители бизнес-сообщества Нижнего Новгорода могут подтвердить свое право работать во время пандемии коронавируса, оформив заявку на портале nn-card.ru. То есть сейчас для этого не надо приходить в администрацию района. А если имеются вопросы по действующим в регионе ограничениям и порядку оформления разрешений на работу, следует позвонить по бесплатному номеру 8-800-222-17-96. Горячая линия работает каждый день с 9.00 до 18.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU