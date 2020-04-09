2020-04-09T16:17:11+03:00
Общество

Более 2,3 тысячи нижегородских предприятий получили разрешения на работу во время самоизоляции

Два процента заявок были отклонены
Валерия ГРОМОВА
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Свыше 2,3 тысячи предприятий Нижнего Новгорода получили разрешения на осуществление деятельности во время полной самоизоляции, которая действует на территории региона с 30 марта 2020 года.

По информации пресс-службы муниципалитета, два процента заявок были отклонены. При этом глава городской администрации Владимир Панов заявил, что в случае, если заявка не будет рассмотрена в указанный срок, предприниматели могут смело обращаться к нему напрямую.

- Это недопустимо. В такой ситуации пишите мне в личные сообщения, решим в ручном режиме, - написал мэр на своей страничке в «Фейсбуке».

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что представители бизнес-сообщества Нижнего Новгорода могут подтвердить свое право работать во время пандемии коронавируса, оформив заявку на портале nn-card.ru. То есть сейчас для этого не надо приходить в администрацию района. А если имеются вопросы по действующим в регионе ограничениям и порядку оформления разрешений на работу, следует позвонить по бесплатному номеру 8-800-222-17-96. Горячая линия работает каждый день с 9.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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