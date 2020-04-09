Три памятника героям ВОВ отремонтируют в Княгининском районе к 9 мая

9 Апр 2020 2020-04-09T13:26:36+03:00

Работы на одном из объектов уже завершились

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В поселке Возрождение Княгининского района завершился ремонт памятника героям Великой отечественной войны. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы проводились в преддверии 75-летия победы советских войск над фашистской Германией.

- В нашем районе ведется большая планомерная работа по ремонту мемориалов. За последние три года мы привели в порядок 11 памятников и обелисков. Был зажжен Вечный огонь в городе Княгинино. Сейчас за счет средств областного и местного бюджетов отремонтировали памятник в поселке Возрождение, - резюмировал глава МСУ Княгининского района Дмитрий Тараканов.

Рабочие заменили брусчатку и применили технологию вентилируемого фасада. В ближайшее время на территории района завершится ремонт еще двух обелисков, на подходах к которым заасфальтируют дорожки и благоустроят территорию вокруг.

По словам Тараканова, в прошлом году за каждой районной школой и волонтерской организацией было закреплено по памятнику – теперь они должны следить за их состоянием и благоустройством. Эту идею оценил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Детям необходимо рассказывать, как ковалась Победа, они должны знать имена героев своей Родины, чтить их память и передавать знания своим детям, чтобы подвиг советских солдат никогда не был забыт, - отметил он.

Напомним, всего на территории региона к 9 мая планируется отреставрировать 1 076 памятников, мемориалов и мест захоронений героев Великой Отечественной войны. На эти цели выделены 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU