2020-04-09T12:32:51+03:00
Общество

Особый противопожарный режим введен в Нижегородской области

Глеб Никитин призвал нижегородцев быть предельно внимательными
Валерия ГРОМОВА
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Правительство Нижегородской области постановило ввести особый противопожарный режим на территории региона. Быть предельно внимательными жителей призвал губернатор Глеб Никитин.

- Сейчас особенно много людей находится на дачах, начинаются работы на огородах и приусадебных участках. Плюс к этому установилась теплая погода. Неосторожное обращение с огнем может привести к страшным последствиям! Помните об ответственности за свои действия, - цитирует главу Нижегородской области пресс-служба правительства.

Напоминаем, во время действия особого режима запрещено разжигать огонь на землях сельскохозяйственного назначения, разводить костры и сжигать бытовой мусор в лесах и рядом с населенными пунктами, а также выжигать траву. Кроме того, не рекомендуется посещать леса и проводить пожароопасные работы. Также действует запрет на приготовление блюд на углях и землях лесного фонда.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима будут выписываться штрафы.

Глеб Никитин обратил внимание на то, что на территории области сейчас действует режим полной самоизоляции. Ездить на автомобилях разрешено только для помощи родственникам или чтобы добраться до дачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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