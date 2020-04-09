2020-04-09T12:05:20+03:00
Общество

Елена Фадеева: «Субсидии на оплату коммунальных услуг из областного бюджета - это ощутимая мера поддержки бизнеса»

Генеральный директор Нижегородской Фитнес Группы высказалась о мерах поддержки нижегородского бизнеса в условиях ограничений в связи с режимом повышенной готовности
Валерия ГРОМОВА
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Генеральный директор Нижегородской Фитнес Группы Елена Фадеева – о мерах поддержки нижегородского бизнеса в условиях ограничений в связи с режимом повышенной готовности:

- Сегодня в сфере фитнеса ситуация непростая. Мы управляем одиннадцатью фитнес-клубами, которые приостановили деятельность с 25 марта. Сейчас все они находятся в зоне консервации до конца апреля.

Те меры поддержки, что прописаны в последнем указе губернатора, помогут нам немного улучшить ситуацию.

Сегодня у нас в штате порядка 600 сотрудников, из которых в непрерывном процессе занято около 70-ти - для поддержки жизнеобеспечения клуба, чистки бассейнов, проведения онлайн тренировок, начисления зарплаты и т.д. Прописанная в указе губернатора субсидия на оплату труда, которая предполагает поддержку сотрудников, которые выполняют социально значимые функции, напрямую к нашей деятельности не имеет отношения. Но многим предприятиям именно это будет существенной помощью.

Из обозначенных мер для нас актуальны субсидии на компенсацию коммунальных платежей в период карантина - это реальная и ощутимая мера поддержки бизнеса. И я хочу поблагодарить за это губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Для нас эти меры - первый шаг навстречу бизнесу в сегодняшних непростых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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