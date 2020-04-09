2020-04-09T11:44:40+03:00
Общество

Женские консультации Нижегородской области переходят на дистанционный режим работы

Они будут использовать телемедицину
Валерия ГРОМОВА
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Специалисты поликлиник для будущих мам Нижегородской области будут проводить телемедицинские консультации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такие меры вводятся для сохранения жизни и здоровья беременных женщин.

- Сейчас мы готовимся к переводу женских консультаций в режим работы с использованием телекоммуникаций. У всех беременных женщин в регионе будет возможность получать необходимую консультативную помощь дистанционно, - рассказал замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Но в экстренных случаях помощь обязательно будет оказана в очном порядке. Для этого будущим мамам нужно позвонить в свою консультацию и уточнить, куда стоит обратиться. Очный прием будет вестись только в тех консультациях, где возможен жесткий контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм во время режима самоизоляции.

С вопросами о ведении беременности, для информирования о том, какая помощь требуется, нижегородки могут обратиться в женскую консультацию, в которой они наблюдаются, а также на горячую линию регионального минздрава по телефону: 8 (831) 250-94-03. Сведения передадут лечащим врачам и узким специалистам в женские консультации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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