2020-04-09T11:09:40+03:00
Общество

Основные дороги, тротуары и остановки были продезинфицированы в Нижнем Новгороде минувшей ночью

Мэр Владимир Панов проверил, как ведутся работы
Валерия ГРОМОВА
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В ночь с 8 на 9 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде были продезинфицированы все основные дороги и прилегающие к ним тротуары, а также остановки общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, ход работ в пять утра проверил Владимир Панов.

Так, в Нижегородском районе были обработаны не только участки дорог и тротуаров, но и лавочки и урны в общественных местах. А в Канавине продезинфицировали 1,8 миллиона квадратных метров улично-дорожной сети. В Сормове всю ночь работали 10 единиц техники, которые объехали проезжую часть и тротуары.

По поручению Владимира Панова, во всех районах для дезинфекции использовали раствор гипохлорита натрия 0,5%. Как уточнила замглавы Нижнего Новгорода Елена Лекомцева, всего ночью на улицах приволжской столицы работали 36 единиц поливальной техники, 16 тракторов и более тысячи работников в ручном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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