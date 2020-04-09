2020-04-09T09:40:37+03:00
Происшествия

Нижегородский суд вынес приговор участникам экстремистской банды за распространение запрещенной литературы

Организатор сообщества проведет в тюрьме 23 года
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области суд вынес приговор шестерым участникам экстремистского сообщества. Они распространяли запрещенную литературу, а их руководитель давал им указания из тюрьмы.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, история началась еще пять лет назад, когда 28-летний нижегородец, осужденный за убийство двоих человек и находящийся в колонии, нашел доступ к соцсетям и по переписке создал сообщество для подготовки и систематического совершения преступлений экстремистской направленности.

Он привлек пятерых человек из Нижегородской, Московской, Воронежской, Волгоградской и Тульской областей. Сам главарь написал несколько запрещенных книг, а остальные распространяли их на территории страны. Чтобы не раскрыть себя, все они использовали псевдонимы.

Их запрещенная деятельность была пресечена в январе 2018 года. Троих сразу заключили под стражу, однако свою вину частично признали лишь двое из них.

В ходе обысков следователи изъяли у них экстремистскую литературу и атрибутику (майки, флаги, плакаты, наклейки и т.д.)

Приговором суда им назначили наказание от 10 до 4 лет лишения свободы, двоим – условно. А организатор сообщества с учетом не отбытой части ранее назначенного наказания проведет в местах лишения свободы 23 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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