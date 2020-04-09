11 районов Нижегородской области станут муниципальными округами

9 Апр 2020 2020-04-09T09:20:38+03:00

Проект изменений в закон поступил в Заксобрание

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 апреля 2020 года, в комитет Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту поступил проект изменений в закон «Об административных центрах городских округов, муниципальных районов, сельских поселений», сообщает пресс-служба парламентария.

Согласно документу, теперь несколько районов Нижегородской области планируется перепрофилировать в муниципальные образования – все поселения объединят. Речь идет о населенных пунктах Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вадского, Дивеевского, Ковернинского, Лысковского, Павловского, Починковского, Тоншаевского, Уренского районов.

- Одним из видов преобразования муниципальных образований является объединение всех поселений, входящих в состав района, - уточнили в пресс-службе ЗСНО.

Однако сделано это будет только после того, как население даст свое согласие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU