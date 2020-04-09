2020-04-09T09:20:38+03:00
Общество

11 районов Нижегородской области станут муниципальными округами

Проект изменений в закон поступил в Заксобрание
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 8 апреля 2020 года, в комитет Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту поступил проект изменений в закон «Об административных центрах городских округов, муниципальных районов, сельских поселений», сообщает пресс-служба парламентария.

Согласно документу, теперь несколько районов Нижегородской области планируется перепрофилировать в муниципальные образования – все поселения объединят. Речь идет о населенных пунктах Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вадского, Дивеевского, Ковернинского, Лысковского, Павловского, Починковского, Тоншаевского, Уренского районов.

- Одним из видов преобразования муниципальных образований является объединение всех поселений, входящих в состав района, - уточнили в пресс-службе ЗСНО.

Однако сделано это будет только после того, как население даст свое согласие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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