2020-04-09T08:33:58+03:00
Общество

Нижегородская область добавит более 370 миллионов рублей на строительство развязки Неклюдово-Золотово

Глеб Никитин внес в ЗСНО соответствующий проект поправок в бюджет
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2020 год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, причиной послужило строительство транспортной развязки Неклюдово-Золотово.

Согласно документу, ассигнование дорожного фонда планируется увеличить на 371,8 миллиона рублей, которые необходимы для завершения работ в нужные сроки. По словам Глеба Никитина, сейчас ведется работа с Федеральным дорожным агентством по переносу средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство дороги. Не исключено, что деньги поступят уже в этом году, а не в следующем, как планировалось изначально.

- Строительные работы на объекте не прекращаются, с точки зрения соблюдения технологии прерывать их сейчас нельзя. Набран хороший темп. В сентябре я поручил областному минтрансу сдать объект в 2020 году. Сегодняшними изменениями в бюджет мы даем подрядчику возможности исполнить взятые на себя обязательства, - добавил губернатор.

После принятия поправок сумма доходов бюджета Нижегородской области не изменится, а расходы будут увеличены на 371,8 миллионов рублей и составят 206,4 миллиарда рублей.

Напомним, автодорогу Неклюдово - Золотово начали строить год назад. До 2021 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено больше трех миллиардов рублей. Протяженность участка составит 7,3 километра. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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