Нижегородская область добавит более 370 миллионов рублей на строительство развязки Неклюдово-Золотово

9 Апр 2020 2020-04-09T08:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2020 год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, причиной послужило строительство транспортной развязки Неклюдово-Золотово.

Согласно документу, ассигнование дорожного фонда планируется увеличить на 371,8 миллиона рублей, которые необходимы для завершения работ в нужные сроки. По словам Глеба Никитина, сейчас ведется работа с Федеральным дорожным агентством по переносу средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство дороги. Не исключено, что деньги поступят уже в этом году, а не в следующем, как планировалось изначально.

- Строительные работы на объекте не прекращаются, с точки зрения соблюдения технологии прерывать их сейчас нельзя. Набран хороший темп. В сентябре я поручил областному минтрансу сдать объект в 2020 году. Сегодняшними изменениями в бюджет мы даем подрядчику возможности исполнить взятые на себя обязательства, - добавил губернатор.

После принятия поправок сумма доходов бюджета Нижегородской области не изменится, а расходы будут увеличены на 371,8 миллионов рублей и составят 206,4 миллиарда рублей.

Напомним, автодорогу Неклюдово - Золотово начали строить год назад. До 2021 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено больше трех миллиардов рублей. Протяженность участка составит 7,3 километра. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU