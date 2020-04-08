8 Апр 2020 2020-04-08T20:54:49+03:00

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Онлайн игры «Ставка на экологию» будут проводить в Нижегородской области каждую неделю при поддержке министерства экологии региона. 8 апреля прошла уже третья такая игра, сообщает пресс-служба областного правительства.

Участники викторины ответили на вопросы о флоре и фауне нижегородского региона и продемонстрировали знания касательно особо охраняемых территорий.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, в период самоизоляции, онлайн игры будут проводиться каждую неделю.

- На такой формат сегодня есть большой спрос. Также мы запускаем серию онлайн-приемных и сессий, во время которых ответим на вопросы подписчиков и расскажем о работе, которую проводим в настоящий момент, в том числе по нацпроекту «Экология», - отметил министр.

8 февраля участники игр смогли найти ответы на множество сложных вопросов: какой заказник был создан, чтобы сохранилась популяция бобра; под каким охраняемым деревом сидел Алеша Пешков; какая пещера является домом нетопыря-ушана и что за краснокнижный зверь спасается бегством, подняв хвост вертикально.

В результате определился победитель, который будет награжден призом по завершении режима самоизоляции. Ему вручат эконабор для пикника и экосумку.

Четвертая онлайн-игра «Ставка на экологию» намечается на следующую неделю. Она пройдет в группе министерства экологии региона в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в Нижегородской области под особой охраной находится 278 видов животных, 47 видов мхов, лишайников и водорослей, 180 видов высших растений и полсотни видов грибов.

К особо охраняемым относятся 407 природных территорий Нижегородской области, общая площадь которых достигает 432,1 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU