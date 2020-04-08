Олег Лавричев: «Поправки в Конституцию позволят России сохранить национальную идентичность»

8 Апр 2020 2020-04-08T12:58:55+03:00

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Олег Лавричев, председатель Совета директоров Арзамасского приборостроительного завода, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, прокомментировал поправки в Конституцию:

- Наиболее важной среди поправок, по моему убеждению, является приоритет отечественного права над международным. В новой редакции статьи 79 сказано, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Это очень своевременная мера. Предлагаемое изменение обеспечивает подлинный суверенитет нашего государства. Кстати, приоритет национального права над международным - не исключительно российское изобретение. Он действует в ведущих державах мира и не противоречит их открытости в экономической сфере. И поправки в Конституцию позволят России сохранить национальную идентичность, основанную на многовековых традициях нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU