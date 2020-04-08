2020-04-08T11:58:43+03:00
Общество

Детская площадка с футбольным полем появится в поселке Луч Приокского района

Работы будут выполнены по программе поддержки местных инициатив
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Луч Приокского района Нижнего Новгорода построят детскую площадку с футбольным полем. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы будут выполнены в рамках региональной программы поддержки местных инициатив.

По плану, на территории площадки появятся игровой и спортивные комплексы и элементы с резиновым покрытием. А поле для игры в футбол покроют искусственным газоном. По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, на строительство будут выделены около двух миллионов рублей.

В ближайшее время будет объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется работой.

Напомним, суть проекта программы поддержки местных инициатив заключается в поддержке на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при непосредственном участии и софинансировании со стороны жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти полторы тысячи предприятий Нижнего Новгорода получили разрешение на работу во время самоизоляции
Глеб Никитин проверил готовность больницы №5 Нижнего Новгорода к приему пациентов с коронавирусом
Олег Лавричев: «Поправки в Конституцию позволят России сохранить национальную идентичность»
«Горячая линия» по вопросам зачисления детей в детсады пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля
Детская площадка с футбольным полем появится в поселке Луч Приокского района
Полицейские начали проверять QR-коды у нижегородцев на улицах
Директора управления соцзащиты Дзержинска заподозрили в присвоении бюджетных средств
Более 15,5 тысячи человек проверены на заражение коронавирусом в Нижегородской области
Нижегородские театры, музеи и библиотеки подготовили культурную программу на 8 и 9 апреля
Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Вачском районе
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Вачском районе
Где в Нижегородской области зафиксированы случаи заражения коронавирусом: опубликована карта «соответствующей территории»
«Тогда мы можем претендовать на Антарктиду»: политолог прокомментировал указ Трампа о Луне
«Обещают отсрочку по кредитам и выманивают данные карт»: в России появились новые схемы мошенничества
Нижегородские школьники перешли на онлайн-зарядки
Восемь памятников героям ВОВ отремонтируют в Шахунье
Биохакер: «Собаки могут распознать носителя коронавируса»
Работники администраций в Нижегородской области стали волонтерами
Глеб Никитин вошел в состав комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России
Галина Клочкова: «В обновленной Конституции русский язык должен стать предметом изучения в культурном и историческом разрезе»
Более тысячи нижегородцев ежедневно оформляют заявки на выход из дома по номеру «112»
В России введен мораторий на отключение коммунальных услуг за долги
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
В Нижнем Новгороде выпустили брошюру о губернаторе Николае Баранове, при котором была побеждена эпидемия холеры
Четыре человека пострадали в ДТП с деревом в Шахунском районе