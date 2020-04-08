Детская площадка с футбольным полем появится в поселке Луч Приокского района
В поселке Луч Приокского района Нижнего Новгорода построят детскую площадку с футбольным полем. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы будут выполнены в рамках региональной программы поддержки местных инициатив.
По плану, на территории площадки появятся игровой и спортивные комплексы и элементы с резиновым покрытием. А поле для игры в футбол покроют искусственным газоном. По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, на строительство будут выделены около двух миллионов рублей.
В ближайшее время будет объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займется работой.
Напомним, суть проекта программы поддержки местных инициатив заключается в поддержке на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при непосредственном участии и софинансировании со стороны жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU