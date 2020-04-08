Нижегородские театры, музеи и библиотеки подготовили культурную программу на 8 и 9 апреля
Нижегородские музеи, театры, библиотеки и другие учреждения культуры продолжают радовать жителей просветительскими онлайн-проектами, которые можно посмотреть не выходя из дома. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа на 8 и 9 апреля 2020 года уже сформирована.
Центр культуры «Рекорд» представит нижегородцам серию дистанционных мастер-классов с местными художниками, а театр оперы и балета покажет лекцию заведующего дирижерским отделением Королевского колледжа музыки в Лондоне Тоби Пёрсера.
На сайте ТЮЗа можно будет посетить видеоэкскурсию по закулисью, а филармония имени Ростроповича будет транслировать запись концерта «Парад клавиатур» (Мендельсон, Гайдн, Моцарт, Бах).
Ссылки на материалы опубликованы на сайте министерства культуры Нижегородской области в разделе разделе «Онлайн-проекты», а также на страничках в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU