Где в Нижегородской области зафиксированы случаи заражения коронавирусом: опубликована карта «соответствующей территории»

7 Апр 2020 2020-04-07T21:26:37+03:00

Сейчас в ее состав входят Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, Богородск, Кстовский и Лысковский районы, а также Выкса

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Правительство Нижегородской области опубликовало карту «соответствующей территории» региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно информации, на 7 апреля 2020 года в составе «соответствующей территории» остаются: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Бор, Кстовский и Лысковский районы, а также городской округ Выкса. Большая часть «опасных» районов сосредоточена в одном месте, выделяется лишь Выкса, расположенная на значительном удалении от остальных населенных пунктов с выявленными случаями заражения коронавирусом.

Напомним, 4 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ Губернатора о режиме повышенной готовности. Теперь решения о продлении или введении ограничений в регионе должны приниматься выборочно в зависимости от ситуации в каждом муниципальном образовании или населенном пункте.

Посмотреть карту можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU