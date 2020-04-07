«Тогда мы можем претендовать на Антарктиду»: политолог прокомментировал указ Трампа о Луне

7 Апр 2020 2020-04-07T21:46:20+03:00

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий коммерческую деятельность на Луне и других небесных телах – прежде всего, добычу полезных ископаемых. Согласно тексту документа, США «не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние». Это противоречит «Договору о космосе» 1967 года и «Соглашению о Луне» 1979 года, запрещающим какой-либо стране претендовать на космические объекты.

— Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры, осуждать его за это глупо, - приводит kp.ru слова политолога Михаила Фрибена. – В свою очередь Россия вполне может объявить, что мы более не считаем себя связанными Договором об Антарктиде 1959 года и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента.

ИСТОЧНИК KP.RU