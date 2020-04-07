«Обещают отсрочку по кредитам и выманивают данные карт»: в России появились новые схемы мошенничества

7 Апр 2020 2020-04-07T18:03:56+03:00

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Банк России предупредил о возникновении новых схем похищения денег с банковских карт из-за эпидемии коронавируса. К примеру, мошенники могут звонить клиентам банков и обещать им отсрочку платежей по кредитам, а также пособия, компенсации и другую помощь, связанную с эпидемией. Кроме того, злоумышленники рассылают письма со ссылками, чтобы выманить у людей данные карт и заставить перейти на фишинговые сайты, которые имитируют страницы известных организаций – например, Минздрава или Роспотребнадзора, сообщает kp.ru.

Чтобы не стать жертвами мошенников, никогда не стоит сообщать посторонним людям данные своих банковских карт и пароли из SMS-сообщений. Все эти данные нельзя также вводить на неизвестных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU