Нижегородские школьники перешли на онлайн-зарядки

7 Апр 2020 2020-04-07T17:22:40+03:00

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Ученики школы № 74 в Нижнем Новгороде сегодня присоединились к проекту «Ни дня без спорта». Раньше каждое утро у них в школе начиналось с радиозарядки. Теперь с переходом на дистанционное обучение они и зарядку начали делать в онлайн-режиме. Специально для этого школьники и учителя записали видео с зарядкой, чтобы повторять упражнения в перерывах между удаленными занятиями. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

- Наш проект «Ни дня без спорта» стартовал еще 30 марта 2020 года, - рассказали в министерстве. – Это решение было принято в связи с запретом на проведение массовых спортивных мероприятий, а также временным закрытием всех спортивных учреждений в регионе.

В рамках проекта все нижегородцы, увлекающиеся спортом, могут поучаствовать в бесплатных онлайн-тренировках. Специально для них фитнес-инструкторы и спортивные тренеры подготовили комплексы упражнений для домашних занятий. Расписание тренировок публикуется на страницах министерства спорта Нижегородской области.

Кроме того, любой желающий в рамках проекта может поучаствовать в специальном флешмобе. Для этого достаточно записать видео со своим вариантом тренировки в условиях самоизоляции. На сегодняшний день участниками флешмоба стали уже больше 200 нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU