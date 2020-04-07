Восемь памятников героям ВОВ отремонтируют в Шахунье

7 Апр 2020 2020-04-07T16:58:06+03:00

На эти цели из областного бюджета выделят 4 миллиона 390 тысяч рублей

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В Шахунье сейчас ведется ремонт восьми памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы не можем прервать ремонт памятников героям нашей Родины, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это важная задача, которую необходимо выполнить перед 75-й годовщиной Победы. Все муниципалитеты понимают это, поэтому подрядчики получили разрешения на работу. Должен отметить, что на местах при этом обязательно будут соблюдаться все меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В Шахунье должны быть отремонтированы памятники в деревнях Никитиха, Отлом, Красногор, Петрово, Щербаж, Мартяхино, а также в рабочем поселке Вахтан и селе Большое Широкое. В ходе этих ремонтных работ должны быть обновлены фасады, заменена брусчатка у постаментов, восстановлены ограждения. Кроме того, рабочие при необходимости проводят освещение и убирают поросль травы.

В целом в Нижегородской области планируется отремонтировать 1 076 памятников, мемориалов и мест захоронений героям Великой Отечественной войны. На работы из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены уже в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU