Биохакер: «Собаки могут распознать носителя коронавируса»

7 Апр 2020 2020-04-07T16:23:15+03:00

Одна из основных опасностей коронавируса – в том, что в каждом регионе он может иметь свои особенности

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Российский биолог и биохакер Станислав Полозов рассказал kp.ru об особенностях нового коронавируса и связи прививок и иммунитета к заразе. По словам эксперта, коронавирус может мутировать по-своему в каждом регионе, и в этом заключается еще одна его опасность – потому что вакцина, когда ее разработают, будет действовать на один вид, а другой продолжит заражать людей.

Однако есть вероятность, что течение болезни может смягчить наличие прививки от туберкулеза, кори или скарлатины – пока неизвестно, какая именно из них. Это, кстати, могло бы объяснить, почему в одних странах дети и молодежь легко переносят инфекцию, а в других – тяжело. Ведь с начала 1990-х в России появилось множество «антипрививочников»…

Еще одна опасность коронавируса – в его медлительности.

- Птичий грипп был дико свирепый, но его симптомы проявлялись за 2-3 дня, и всех, кто контактировал с зараженным, можно было быстро локализовать. А при коронавирусе человек долгое время даже не знает, заражен он или нет, - обращает внимание Станислав Полозов.

Кстати, вполне возможно, что быстро определять носителей вируса могут помочь… собаки. Их нюх позволяет, в частности, распознавать онкологию, метаболические изменения, диарею – есть шансы, что и коронавирус они могут учуять. Кстати, в Британии уже тренируют собак для выявления зараженных туристов в аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU