Работники администраций в Нижегородской области стали волонтерами

7 Апр 2020 2020-04-07T14:55:58+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам местного самоуправления привлечь к волонтерской деятельности муниципальных служащих и сотрудников соответствующих ведомств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас главное – остановить распространение коронавируса в регионе, - признал губернатор Нижегородской области. - При этом роль муниципалитетом трудно переоценить. Они должны быть в курсе всего, что происходит на территории и работать в тесной связи с главными врачами районных больниц, поддерживать постоянную связь с местными предпринимателями.

Теперь к этому перечню работ добавится еще одна – волонтерская. К примеру, в Арзамасе социальные работники сейчас приносят продукты и лекарства пожилым людям из группы риска, которым не рекомендуется выходить на улицу в связи с распространением инфекции. Эта работа сейчас выполняется силами социальных работников, сотрудников медицинских учреждений и городской администрации.

В Дзержинске сотрудники местной участвуют в работе единого информационного центра, куда могут обратиться жители города в период самоизоляции. Буквально в первый же день работы центра сюда поступило больше 300 звонков.

- Отдельно я бы хотел поблагодарить муниципальных служащих, которые сейчас находятся в отпуске, но взяли на себя роль волонтеров, - поделился мэр Дзержинска Иван Носков. - Городская администрация окажет им максимальную помощь и поддержку. Я уверен, что ни один человек у нас в городе не окажется без помощи и поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU