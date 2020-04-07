Галина Клочкова: «В обновленной Конституции русский язык должен стать предметом изучения в культурном и историческом разрезе»

7 Апр 2020 2020-04-07T12:57:07+03:00

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Почетный работник общего образования Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Галина Клочкова прокомментировала поправки в Конституцию:

- Каждый из нас найдет в поправках именно те, которые касаются лично его - в первую очередь, это дети и приоритеты семьи. Фокус на этих ценностях прежде не был закреплён в Основном законе страны и казался чем-то эмоциональным и само собой разумеющимся. Однако эта статья очень важна, она послужит основой при формировании бюджета, при принятии изменений в Кодекс семьи и брака. И поможет многое изменить к лучшему - исходя из этого пункта Конституции, будут формироваться затраты на образование, поддержку одарённых детей, детей с особенными образовательными потребностями. Все последующие законы будут опираться на Конституцию.

А для меня как филолога очень важны поправки о языке. Русский язык, который в последнее время воспринимался только как обязательная дисциплина для сдачи ЕГЭ, должен стать предметом изучения в культурном и историческом разрезе. Это дает возможности для более глубокого осмысления истории нашей страны, нашей культуры. И, конечно, я обязательно пойду за это голосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU