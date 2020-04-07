2020-04-07T12:00:24+03:00
Общество

В России введен мораторий на отключение коммунальных услуг за долги

Эти меры будут действовать до 1 января 2021 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Поскольку коронавирус серьезно ударил по кошелькам россиян, правительство России разработало новые меры по поддержке граждан. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Для всех жителей России, вне зависимости от уровня доходов, вводится временный мораторий на начисление штрафов за неоплаченные коммунальные услуги, в том числе газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов, - цитирует «КП» слова Михаила Мишустина, выступившего на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. – При этом малообеспеченные семьи не должны будут заново переоформлять субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Всем, у кого она истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, она будет автоматически продлена.

Новые меры поддержки коснутся не только коммунальной сферы, но и медицинской. Так, по словам премьера, в России будут и дальше проводить плановые операции по направлениям врача. Напомним, из-за распространения коронавируса некоторые больницы остановили прием пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями.

- Все россияне, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, должны ее получать, - уверен Михаил Мишустин. – Все пациенты с серьезными заболеваниями должны получать необходимое лечение. Прежде всего, речь идет о больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и заболеваниями эндокринной системы.

К слову, тем, кто не успел переоформить медицинский полис, их сроки будут продлены автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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