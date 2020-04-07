Четыре человека пострадали в ДТП с деревом в Шахунском районе

7 Апр 2020 2020-04-07T11:25:32+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Шахунском районе рано утром в понедельник, 6 апреля 2020 года. Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет.

Авария произошла на пятом километре автодороги Шахунья – Верховское – Вахтан. За рулем автомобиля марки «Киа Спектра» находился 19-летний молодой человек, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство выехало за пределы дороги и протаранило дерево на обочине.

В результате пострадали четыре пассажира иномарки. Сам водитель получил ушиб левого предплечья, еще трое молодых людей отделались ушибами и ссадинами. Их всех доставили в Центральную районную больницу Шахуньи и оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU