В Генштабе рассказали, как отразится на призыве переход военкоматов на удаленку

7 Апр 2020 2020-04-07T11:22:39+03:00

В настоящее время почти все сотрудники военных комиссариатов перешли на удаленный режим

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В интернете то и дело всплывает информация о том, что весенний призыв солдат-срочников в России отложен на неопределенный срок, так как все военкоматы из-за вируса наглухо закрыты. Однако в действительности ситуация выглядит совсем иначе.

- Все военные комиссариаты продолжают ритмично работать, однако почти все их сотрудники переведены на удаленный режим, - пояснили «КП» в Генштабе. – Сбор и уточнение необходимых данных о призывниках сейчас осуществляется в дистанционном режиме – по телефону или электронной почте.

Так что работа военно-призывной машины не останавливается. По данным Генштаба, это сделано для того, чтобы не собирать в своих коридорах сотни молодых людей.

- Главная задача для нас – не допустить распространение коронавируса среди призывников и военнослужащих, - цитирует «КП» начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского. – Для этого все призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, дезинфицирующими средствами и медицинскими масками.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за всемирной пандемии коронавируса было принято решение об отправке призывников по воинским частям не ранее 20 мая. Как ожидается, эта пауза в полтора месяца позволит максимально обезопасить призыв от инфекции.

Кроме того, оказавшись в войсках, все призывники должны будут пройти 14-дневный карантин, прежде чем отправиться в свои части. К слову, до 15 июля 2020 года в строй должны встать 135 тысяч российских новобранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU