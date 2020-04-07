Михаил Мишустин раскритиковал решения некоторых губернаторов о закрытии границ регионов

7 Апр 2020 2020-04-07T11:19:10+03:00

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о недопустимости закрытия границ регионов, передает kp.ru.

Премьер-министр пояснил, что на минувшей неделе некоторые губернаторы закрыли административные границы своих регионов, не давая жителям попасть на территорию. Но после того, как об их действиях стало известно высшему руководству, ситуация исправилась.

Также чиновник обратил внимание на то, что доставку товаров и еды на дом никто не запрещал. Однако кое-где власти препятствуют работе грузоперевозчиков, останавливая фуры на въезде в регионы. Между тем, по словам Михаила Мишустина, сейчас наоборот важно помогать службам и компаниям, занимающимся облегчением жизни людей, которые находятся на самоизоляции.

Кроме того, премьер затронул тему с возобновлением авиарейсов, которыми будут доставлять на родину россиян, застрявших заграницей. На прошлой неделе правительство заявило, что вывозные рейсы на время прекращаются.

- Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой. Для этого надо только подать заявление на портале госуслуг, - добавил Мишустин.

При этом чиновник подчеркнул, что немало случаев, когда россияне подавали заявки на вывозные рейсы и в итоге не приходили на посадку. Поэтому самолеты возвращались в Россию практически пустыми.

- Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно. Пишите заявление, если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас, - заявил премьер, обращаясь с соотечественникам, которые находятся заграницей.

ИСТОЧНИК KP.RU