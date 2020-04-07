7 Апр 2020 2020-04-07T10:53:02+03:00

Близкие шесть дней не рассказывала о госпитализации артистки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в одной из частных московских клиник. Семья не рассказывала о госпитализации 70-летней певицы около шести дней, сообщает kp.ru.

Артистку госпитализировали 1 апреля с обширной двусторонней пневмонией. Отмечается, что у Надежды Бабкиной два отрицательных анализа на коронавирус. Однако врачи переживают, что болезнь протекает по коронавирусному «сценарию».

Со слов медиков, артистка находится в стабильном тяжелом состоянии, но динамика положительная. Есть вероятность, что звездная пациентка вскоре поправится. А в искусственную кому ее пришлось ввести для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

- Чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии, - уточнили источники, заверив, что с Надежной Бабкиной все хорошо.

По словам родных артистки, она не контактировала с теми, у кого предположительно могла быть коронавирусная инфекция. Правда, на праздновании своего 70-летия звезда общалась с певцом Александром Буйновым, который в свою очередь побывал на вечеринке с участием Льва Лещенко.

КСТАТИ

Совсем недавно супруг Надежды Бабкиной заверил, что с ней все нормально. С его слов, жена находится дома, живя обычной жизнью. А информацию о ее госпитализации вовсе назвал фейком.

ИСТОЧНИК KP.RU