Назван состав жюри регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

7 Апр 2020 2020-04-07T08:18:05+03:00

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6 апреля 2020 года был утвержден состав жюри регионального этапа молодежного фестиваля «Театральное Приволжье». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в этот раз отбирать коллективы для дальнейшего участия будут семь человек.

Ими стали: председатель Нижегородского отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Сергей Кабайло, художественный руководитель содружества актеров «К.А.Р.М.А.»Руслан Кутлыев, главный специалист министерства культуры Нижегородской области Марина Маринина, народный артист РФ, артист Нижегородского государственного театра юного зрителя Леонид Ремнев, директор «Центра народного творчества» Наталья Столярова, директор Нижегородского театрального училища Леонид Чигин. А председателем жюри выбрали заслуженного артиста РФ, преподавателя училища имени Евстигнеева Андрея Ярлыкова.

В этом году итоги фестиваля школьных и студенческих театров «Театральное Приволжье» подведут в Ижевске.

Напомним, «Театральное Приволжье» проводится уже во второй раз. В прошлом году старт мероприятию дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU