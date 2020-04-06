2020-04-06T17:18:11+03:00
Общество

Нижегородские аграрии получили 850 миллионов рублей субсидий

Средства направлены на поддержку растениеводства и животноводства
Анастасия НАЗАРОВА
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С начала 2020 года нижегородские аграрии получили 850 миллионов рублей субсидий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу нижегородского минсельхоза Николая Денисова, выделенные деньги идут на поддержку растениеводства и животноводства.

- Сейчас аграриям направлены средства на проведение весенних полевых работ - покупку семян, удобрений, средств защиты растений, топлива, сельхозтехники. Также перечислены субсидии на поддержку производства молока, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и другие направления, - отметил чиновник.

Добавим, что до 1 мая текущего года аграрии получат субсидии в размере 350 миллионов рублей. Эти средства сельхозтоваропроизводители смогут потратить на полевые работы.

Ранее сообщалось, что полевые работы ведутся в 32 районах Нижегородской области. Аграрии подкармливают озимые культуры и многолетние травы, а также готовят почву для посева.

Напомним также, что в этом году на развитие предприятий аграрно-промышленного комплекса региона предстоит выделить свыше четырех миллиардов рублей.

КСТАТИ

В Нижегородской области работает оперативный штаб, занимающийся мониторингом и оперативным реагированием на изменение конъюнктуры потребительского рынка. На ежедневном контроле, созданном по поручению главы региона Глеба Никитина, - ценовая ситуация и состояние запасов сельскохозяйственного сырья с продовольствием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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