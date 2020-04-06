Дежурные группы работают в 209 детсадах Нижегородской области
Дежурные группы работают в 209 детских садах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Они открыты в Арзамасском, Балахнинском, Бутурлинском, Богородском, Большемурашкинском, Варнавинском, Володарском, Воскресенском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Краснобаковском, Кстовском, Кулебакском, Лукояновском, Лысковском, Пильнинском, Починковском, Сеченовском, Семеновском, Спасском, Тонкинском,Тоншаевском, Уренском, Шарангском и Шатковском районах. Также дежурные группы сформированы в семи районах Нижнего Новгорода, Арзамасе, Дзержинске, Шахунье, на Бору и в городских округах Навашинский, Перевозский и Сокольский. При этом в Сарове организован целый дежурный садик.
Глава региона Глеб Никитин заявил, что дежурные группы работают, прежде всего, для детей сотрудников экстренных служб и предприятий, продолжающих работать в объявленные ранее нерабочие дни.
По данным на 6 апреля, в настоящее время в дежурных группах находятся примерно 2,3 тысячи воспитанников. При этом для 10,8 тысячи малышей 191 детсад работает в режиме свободного посещения.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что для определения своих детей в такие группы родителям нужно обратиться в местные органы управления образования.
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