2020-04-06T15:17:37+03:00
Происшествия

В Дзержинске 31-летний наркоман попытался зарезать родную мать

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Анна МИГАЛОВА
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В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего наркомана, который едва не убил свою мать. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, местный житель обвиняется не только в покушении на убийство матери, но и в грабеже с присвоением чужого имущества.

По версии следователей, инцидент произошел днем 18 декабря прошлого года. Между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой сын набросился на родительницу с ножом и нанес один удар. Однако столовый прибор сломался, и тогда злоумышленник схватился за другой нож. Им мужчина нанес 52-летней женщине не менее трех ударов.

- Задержанный выхватил у истекающей кровью потерпевшей мобильный телефон за 10,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления, - уточнили в СУ СКР по региону.

На крики женщины прибежали соседи, которые вызвали скорую помощь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшей удалось выжить.

- Установлено, что ранее задержанный уже отбирал у матери другой телефон. Оба устройства он продал, - добавили в ведомстве. - Сейчас житель Дзержинска находится под стражей. Вину признал частично.

Добавим, что дзержинец уже привлекался к уголовной ответственности за хищение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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