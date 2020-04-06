Массовые субботники в Нижегородской области начнутся лишь после снятия режима самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T15:05:50+03:00

Однако чиновники уже объявили о старте месячников по благоустройству

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Стартовавший на днях месячник по благоустройству продлится в Нижегородской области до середины мая, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Андрея Черткова, в связи с введением режима всеобщей самоизоляции массовые субботники решено перенести на более поздний срок.

- Мы понимаем, что совсем отказаться от уборки территорий нельзя. От чистых улиц и дворов напрямую зависит качество жизни и здоровье людей. Поэтому принято решение не отменять месячник совсем. Пока будем очищать территорию дворов и улиц силами коммунальных служб, - рассказал чиновник.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил необходимость проведения субботников.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, нельзя забывать о бережном отношении к природе. Поэтому после того, как ограничения будут сняты, призываю всех активнее выходить на уборку берегов озер и рек, скверов и улиц, - заявил глава региона.

Глеб Никитин добавил, что важно воспитывать в детях экокультуру с ранних лет. Это одна из задач нацпроекта «Экология».

- Необходимо рассказывать детям и напоминать взрослым, что выбрасывать мусор нужно исключительно в контейнеры, а после пикника в лесу забирать отходы с собой, - заключил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU