2020-04-06T15:06:45+03:00
Общество

Нижегородцы оказались лидерами по использованию электронных госуслуг в России

В 2019 году в общей сложности государственными услугами воспользовались 77,6 % россиян
Анастасия НАЗАРОВА
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Жители Нижегородской области оказались лидерами по использованию электронных госуслуг в России и на первом месте в ПФО, сообщает пресс-служба облправительства.

По данным Росстата, в 2019 году в общей сложности государственными услугами воспользовались 77,6 % россиян. Самые высокие показатели у Ямало-Ненецкого автономного округа (91,3%), Московской области (90,9%), Республики Тыва (90,4%) и Башкортостана (89,7%). При этом 90,2% нижегородцев, пользующихся госуслугами, получили их в прошлом году в электронном виде (в 2018 году - 74,7%).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, глава государства не раз говорил о важности упрощения получения госуслуг.

- Максимально возможное количество документов должно оформляться в электронном виде. Ведется постоянная работа по усовершенствованию регионального портала госуслуг. В 2019 году к нему обратилось более миллиона уникальных пользователей, - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Губернатор заявлял, что для Нижегородской области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», является абсолютным приоритетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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