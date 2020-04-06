2020-04-06T13:27:47+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года

Подробную информацию можно найти на сайте Банка
Эльвира ОСИПОВА
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.04.2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно.

Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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