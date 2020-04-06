2020-04-06T11:51:50+03:00
Политика

Максим Жук: «К голосованию за поправки в Конституцию каждый россиянин должен подойти осознанно»

Депутат думы Нижнего Новгорода прокомментировал поправки в Конституцию:
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Максим Жук прокомментировал поправки в Конституцию:

- Конституция - основной документ, по которому живёт наша страна. Все законы пишутся, принимаются или корректируются на её основе. Поправки, которые сейчас предлагается внести в текст Конституции, прежде всего, направлены на повышение социального уровня и защиту населения. Так, в них пописаны пенсионные права граждан, индексация пенсий, законодательно на высшем уровне закреплен минимальный размер оплаты труда. В числе приоритетов государства в обновленной редакции Конституции - права детей и уважительное отношение к пожилым гражданам, их поддержка и защита.

Также очень важны поправки в статью 67, в которой закреплены правопреемство России от Советского Союза, вопросы вероисповедания, а также поправки, которые призывают чтить память защитников отечества.

Для меня как для гражданина наиболее важны поправки во вторую статью Конституции, связанные с суверенитетом. Права государства и его территорий обязательно должны быть конституционно прописаны и защищены. Это немаловажно в современной международной политический ситуации.

Все поправки в целом – это большой социальный и идеологический посыл, который важно закрепить в главном документе страны. И, по моему мнению, каждая из поправок в Конституцию значима и необходима. Поэтому я обязательно пойду голосовать и буду призывать сделать это всех, кого я близко знаю, членов семьи, друзей и, конечно, своих избирателей. Сейчас из-за карантина я, к сожалению, не могу говорить с избирателями напрямую, но когда вирус уйдёт из нашей жизни, я готов лично встретиться с каждым, разъяснить необходимость и значимость голосования, донести до них подробную информацию и убедить в ценности такого шага, как голосование за поправки в Конституцию. А пока я рекомендовал бы всем лично ознакомиться с текстом поправок и комментариям к ним, чтобы сделать свой выбор на голосовании осознанно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовые субботники в Нижегородской области начнутся лишь после снятия режима самоизоляции
Нижегородцы оказались лидерами по использованию электронных госуслуг в России
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Нижегородцы делятся своими вариантами фитнес-тренировок в условиях самоизоляции
МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода и области о сильном ветре
Оказавшимся заграницей нижегородцам готовы помочь
Максим Жук: «К голосованию за поправки в Конституцию каждый россиянин должен подойти осознанно»
Горячая линия по дистанционному обучению и группам в детсадах работает в Сормове
Предприниматель из Сокольска пойдет под суд за незаконную вырубку деревьев
Нижегородские музеи и театры подготовили культурную программу на 6 и 7 апреля
Поступление доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,7%
Нижний Новгород попал в топ-10 городов России по домашнему спорту
График работы детских садов в Нижнем Новгороде с 6 по 30 апреля
Потепление до +15 придет в Нижний Новгород на этой неделе
Нижегородцы могут подтвердить необходимость выхода из дома по телефону
Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем министерства строительства России
«Горячая линия» по соблюдению трудовых прав в период самоизоляции пройдет в Нижегородской области
Масштабный ремонт дорог в Нижегородской области начнется в конце апреля
22 новых заболевших коронавирусом в Нижегородской области давно изолированы и проходят лечение
Девять беспилотников нового поколения поступили в нижегородские лесопожарные службы
Более 20 памятников героям ВОВ ремонтируют в Уренском районе
Нижегородские медики, волонтеры и полицейские получили почти 12 тысяч бесплатных проездных
Владимир Тарасов: «Поправки в Конституцию касаются каждого из нас»
Учебный процесс в школах, техникумах и вузах Нижегородской области начнется 6 апреля
Глеб Никитин объяснил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС