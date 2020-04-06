Предприниматель из Сокольска пойдет под суд за незаконную вырубку деревьев

6 Апр 2020 2020-04-06T11:11:45+03:00

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Прокурор Сокольского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 52-летнего местного предпринимателя. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области, мужчина проходит по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Правоохранители установили, что в конце января 2020 года обвиняемый договорился с тремя рабочими, чтобы они срубили деревья на территории Сокольского лесничества. Никаких разрешительных документов на сруб у них не было. В итоге мошенники при помощи бензопил срубили девять елей и одну осину, тем самым нанеся ущерб государственному лесному фонду на сумму около 730 тысяч рублей.

В ходе следствия бизнесмен полностью признал свою вину. К нему предъявлен гражданский иск, который частично возмещен на сумму 150 тысяч рублей. Кроме того, суд уже наложил арест на его недвижимость, машину и счет в банке, где лежали порядка 490 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU