Владимир Тарасов: «Поправки в Конституцию касаются каждого из нас»

5 Апр 2020 2020-04-05T10:41:43+03:00

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Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области Владимир Эдуардович Тарасов прокомментировал поправки в Конституцию РФ:

- Я считаю, что голосовать за новую редакцию Конституции РФ – это не только наше право, но и гражданская обязанность. Время внести поправки в Основной закон страны, действительно, пришло.

Мне импонирует, что Президент Владимир Путин наделил Госдуму и Совет Федерации большими полномочиями и большой ответственностью. Очень правильные поправки касаются оплаты труда и отношения к «человеку труда». В обновленной Конституции будет прописано: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав». Для меня как человека, более двадцати лет проработавшего на заводе, это очень близко и ценно.

Важно и то, что большое внимание в новой редакции Конституции уделяется воспитанию детей в духе патриотизма, уважения к истории страны, почтительного отношения к памяти героев.

Обсуждение поправок шло коллективно, и из всех предложенных поправок комиссия выбрала самые актуальные и правильные - те, что касаются каждого из нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU