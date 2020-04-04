2020-04-04T15:14:48+03:00
Общество

«Пытались пройти между Сциллой и Харибдой»: Глеб Никитин пообещал разрешить работу максимальному количеству организаций

Губернатор также отметил, что подход к разным районам можем быть различным в зависимости от ситуации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал об Указе о режиме работы в Нижегородской области на следующей неделе. Пост об этом он выложил в Instagram глубокой ночью.

- Только что закончил нон-стоп марафон в Центре управления регионом с коллегами по правительству. Пытались пройти между Сциллой и Харибдой. В конечном итоге тряхнул стариной и сам сел за написание норм и формулировок. В общих чертах – стараюсь разрешить работу максимального количества организаций, насколько это возможно без необоснованного роста риска распространения вируса. Кроме того, дифференцируем территории региона – у нас разная ситуация в разных районах, и порядок работы тоже будет отличаться, - поделился Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор анонсировал, что «родились очень хорошие решения» по мерам поддержки пострадавших отраслей и людей. Они должны быть сформулированы в ближайшие пару дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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