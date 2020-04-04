2020-04-04T13:28:52+03:00
Происшествия

Водитель насмерть раздавил лежащего на дороге мужчину в Нижегородской области

Трагедия произошла в рабочем поселке Арья вечером 3 апреля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Странное ДТП произошло вечером в пятницу, 3 апреля 2020 года, в Уренском районе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 21:45 возле дома №21 по улице Юбилейной в рабочем поселке Арья. 23-летниий водитель автомобиля ВАЗ-2114 со стажем четыре года не заметил пешехода, лежащего на проезжей части, и наехал на него. В результате аварии 45-летний мужчина получил смертельное ранение. Его тело было доставлено в морг города Урень.

Кроме того, еще одно смертельное ДТП произошло в пятницу на Южном обходе под Дзержинском. 31-летний водитель автомобиля KIA K-900 не справился с управлением и протаранил световую опору, после чего опрокинулся. В результате мужчина погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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