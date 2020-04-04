Цены на баранину, молоко и белый хлеб снизились в Нижегородской области

4 Апр 2020 2020-04-04T09:43:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области снизились цены на баранину, молоко и хлеб из пшеничной муки. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Так, за период с 23 по 30 марта баранина в Нижегородской области подешевела на 2,4% - с 500,07 до 487,9 рублей за килограмм, молоко на 1,3% - с 57,1 до 56,4 рублей за килограмм, а белый хлеб на 3,1% - с 60,5 до 58,6 рублей за килограмм.

Кроме того, в регионе снизились средние цены на сливочное масло, свежемороженую рыбу и полукопченую колбасу. А вот сезонные овощи, говядина, свинина, куриные яйца и сахар немного подорожали.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в регулировании цен на товары первой необходимости.

- Цены на товары первой необходимости должны быть адекватными, а контроль за стоимостью продуктов питания усилен. Необоснованное завышение цен недопустимо, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU