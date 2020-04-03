Нижний Новгород присоединился к акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом

3 Апр 2020 2020-04-03T16:17:11+03:00

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2 апреля 2020 года достопримечательности Нижнего Новгорода зажглись синим цветом в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В синем освещении в этот день предстали телебашня, здания ярмарки, кремля и бывшей фабрики «Маяк», а также стадион «Нижний Новгород».

- На фоне сложностей сегодняшнего дня все-таки не забываем важное и вечное. 2 апреля ежегодно в мире проходит акция «Зажги Синим» в поддержку людей с аутизмом. Я поручил, чтобы Нижний впервые принял в ней участие. Получилась реальная красота, - написал в своем Инстаграм губернатор Нижегородской области.

Он также опубликовал видео всех достопримечательностей в синих тонах.

- Сейчас многим очень тяжело. Но знаю, как себя сегодня чувствуют родители детей с аутизмом. Держитесь. Мы будем стараться вам помочь. С прошлого года у нас действует «Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области». Несмотря ни на что, не бросим ни одну из наших долгосрочных гуманитарных программ, - добавил глава региона.

СПРАВКА

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма установлен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается каждый год 2 апреля уже на протяжении 12 лет. В этот день в знак солидарности и поддержки синим подсвечиваются многие памятники архитектуры и достопримечательности в разных уголках мира: Великие пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы в Нью-Йорке, Пизанская башня и другие.

gsnikitin Видео акции «Зажги синим» в Нижнем Новгороде

ИСТОЧНИК KP.RU