РЖД отменила несколько поездов из Нижнего Новгорода из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T15:26:07+03:00

Речь идет о менее популярных направлениях в настоящее время

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Российские железные дороги (РЖД) продолжают отменять часть поездов из разных городов в связи с пандемией коронавируса. Изменения коснулись и Нижнего Новгорода, сообщается на официальном сайте компании.

Так, поезда из приволжской столицы в Киров отменены на период с 30 апреля по 11 мая. С 8 апреля по 12 декабря поезда в Ижевск будут ездить только по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а обратно – в остальные дни недели.

Поезда из Нижнего Новгорода в Адлер будут ездить раз в четыре дня с 8 апреля по 12 декабря.

Поезда «Нижний Новгород – Москва» до 12 декабря будут ходить по понедельникам, субботам и воскресеньям, а обратно – по пятницам, субботам и воскресеньям. Речь идет о составе №48(47).

Из Кирова отменяют поезда №123(124) в Санкт-Петербург с 8 апреля по 10 мая и с 26 мая по 12 декабря.

Изменения связаны со снижением пассажиропотока.

- Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда,— говорится в сообщении РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU