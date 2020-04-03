Жительница поселка Фролищи насмерть зарезала своего пьяного брата

3 Апр 2020 2020-04-03T14:33:38+03:00

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Пьяная ссора между сестрой и братом в поселке Фролищи Володарского района закончилась трагедией. 50-летняя женщина не сумела совладать с яростью и нанесла родственнику ножевое ранение, в результате чего он умер на месте.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, расследование уголовного дела по статье «Убийство», уже завершено. По версии следователей, семейный конфликт произошел днем 1 февраля текущего года.

- В ходе ссоры обвиняемая нанесла ножевое ранение нетрезвому брату. От полученных телесных повреждений 55-летний потерпевший скончался, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кстати, в полицию братоубийца пришла самостоятельно. С порога женщина заявила, что лишила жизни родного человека. По ее словам, конфликт вспыхнул из-за того, что брат пришел домой подшофе. А ей не хотелось, чтобы он находился рядом с ней в таком состоянии. Слово за слово, в итоге она пырнула его ножом.

Добавим, что сейчас нижегородка находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU